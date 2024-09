La mobilisation des viticulteurs de Charente et Charente-Maritime aujourd’hui à Cognac. Ils ont prévu de se rassembler ce midi devant la sous-préfecture pour dénoncer le silence de la France et de l’Europe face aux menaces de surtaxe du Cognac en Chine. Une augmentation de l’ordre de 35% qui impacterait lourdement les professionnels, dans un contexte de chute des ventes de 30%. Le marché chinois représente un quart des exportations. Plus de 4 400 producteurs, 120 distillateurs et 270 négociants sont concernés. Cette manifestation, à l’appel de l’Union générale des viticulteurs pour l’AOC Cognac, est une première depuis 26 ans. On écoute Anthony Brun, président de l’UGVC et viticulteur à Saint-Bonnet-sur-Gironde, en Charente-Maritime :

Anthony Brun qui en appelle à l'État, au Premier Ministre Michel Barnier et à son futur gouvernement, pour rouvrir les négociations avec la Chine :

Trois convois de tracteurs partent ce matin de Charente, et cinq de Charente-Maritime. La circulation sur la RN 141 entre Saintes et Angoulême, qui passe par Cognac, risque d'être perturbée.