Rencontre avec un duo de choc en Charente-Maritime qui va participer cet hiver à la Sénégazelle. Une course à pied humanitaire 100% féminine au Sénégal. Il s’agit de Marion Poineau et Émilie Sarcy. Deux jeunes mamans de Saint-Georges-du-Bois, de 35 et 39 ans. Deux belles-sœurs. Et toutes deux collègues dans une agence immobilière. Elles ont créé ensemble l’association Les Capiz’Elles pour participer à ce challenge, et porter des valeurs d’entraide et de solidarité, avec un but et un engagement bien précis, dont nous parle Marion Poineau :

Pour ce faire, les deux jeunes femmes lancent un appel aux dons, afin de boucler le budget nécessaire à cet engagement (environ 6 500 euros), et pour collecter des fournitures scolaires qui seront distribuées aux écoles. Émilie Sarcy :

Et vous pouvez contacter Émilie au 07 68 28 98 42 ou Marion au 06 61 43 10 90.