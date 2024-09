Un dramatique accident de la route s’est produit hier après-midi à Gémozac, au sud de Saintes. Deux voitures sont entrées en collision vers 16h, sur la D6. 16 pompiers ont été dépêchés sur place. Le bilan fait état d’une personne décédée, une femme de 73 ans qui a succombé à ses blessures, malgré les tentatives de réanimation. Son compagnon âgé de 76 ans, qui était au volant, a été victime d’un arrêt cardiaque, mais il a pu être ranimé par les secours et transporté en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Les deux autres victimes à bord de l’autre véhicule ont été légèrement blessées. Il s’agit de deux hommes de 26 et 62 ans. Ils ont été transportés à l’hôpital de Saintes. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. La vitesse serait en cause.