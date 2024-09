Affaire Auradou-Jégou. C’est aujourd’hui que le procureur de Mendoza, en Argentine, devait se prononcer sur la demande de non-lieu déposée par la défense et décider ou non de l’abandon des poursuites, à l’encontre des deux rugbymen français, accusés de viol aggravé sur une femme de 39 ans. La décision a été repoussée d’une semaine. De retour en France depuis jeudi dernier, le 3e ligne du Stade rochelais Oscar Jégou et le 2e ligne de la Section paloise Hugo Auradou sont toujours mis en examen. En début de semaine, la plaignante a été examinée par des psychiatres. Par ailleurs, elle doit être reçue par un hématologue pour déterminer si les blessures qu’elle a subies sont dues ou non à la maladie rare dont elle souffre et qui se caractérise par un trouble de la coagulation du sang.