Le Vieux-Port de La Rochelle va prendre des allures de croisette cette semaine. Dès aujourd’hui, les stars débarquent dans la cité des deux tours. Le Festival de la fiction revient pour une 26e édition, et fait le plein de personnalités pour l’occasion. Les fans d’acteurs et actrices de séries et téléfilms vont être comblés, grâce à de nombreuses projections en avant-première, des rencontres et des séances de dédicaces.

C’est un beau programme que les organisateurs du Festival de la fiction de La Rochelle ont concocté cette année. De nombreuses projections vont avoir lieu jusqu’à dimanche, avec notamment « Les enfants sont rois », adaptation du roman de Delphine de Vigan, avec Géraldine Nakache et Doria Tillier, ce mardi soir, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture à 19h30 au Grand théâtre de La Coursive. À ne pas manquer non plus les deux premiers épisodes de l’adaptation en live action du manga culte Cat’s Eyes, avec Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain ce jeudi à 21h, au Grand théâtre, en présence des trois comédiennes.

Cette année le jury sera présidé par l’acteur Thierry Godard qui devra départager une trentaine de téléfilms et séries en compétition. 16 prix seront décernés lors de la clôture du festival samedi.

Parmi les stars attendues cette année : Sonia Rolland, Alex Lutz, Julie Gayet, Odile Vuillemin, Hugo Becker, Pascal Elbé, Michaël Youn, Blandine Bellavoir, Émilie Caen, Bruno Salomone, et de nombreuses vedettes de séries quotidiennes comme Elsa Lunghini d’Ici tout commence, Ingrid Chauvin de Demain nous appartient, Anne Decis de Plus belle la vie ou encore Mélanie Maudran d’Un si grand soleil.

Le Festival de la fiction de La Rochelle, c’est jusqu’au 15 septembre. Près de 3 000 professionnels de l’audiovisuel et plus de 15 000 visiteurs sont attendus. À noter, Hélène FM et Vog Radio seront en direct du festival jeudi et vendredi, de 18h à 19h.