La commune de La Laigne reçoit un gros chèque, après le terrible séisme du 16 juin 2023. Samedi, à l’occasion d’une grande fête organisée par la municipalité, le maire Philippe Pelletier s’est vu remettre par les assurances la somme de 3 850 000 euros qui permettra de reconstruire une partie du village sinistré par la catastrophe, et notamment l’école qui a été touchée, mais aussi l’église et son clocher et certains bâtiments municipaux. De quoi permettre de se tourner vers l’avenir pour les habitants sinistrés, même si encore aujourd’hui, plus d’un an après le tremblement de terre, 40% des victimes sont en attente de solutions pérennes.