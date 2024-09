Les skippers de la Solitaire du Figaro ont repris la mer hier après-midi depuis le port de Royan où ils ont paradé avant de mettre les voiles, cap sur La Turballe, en Loire-Atlantique, pour la 3e et dernière étape de la course. Les 36 monocoques encore en lice jouent le dénouement de cette 55e édition. Les premiers bateaux sont attendus ce jeudi. La première étape entre Rouen et Gijón, en Espagne, a été remportée par le Breton Loïs Berrehar, puis la 2e entre Gijón et Royan par l’Irlandais Tom Dolan.