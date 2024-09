C’est le moment de s’inscrire dans un club de sport ou une association culturelle ou artistique en cette semaine de rentrée scolaire. Les forums associatifs sont légion ce week-end en Charente-Maritime. Plusieurs sont organisés demain dans le département, à Aytré, Courçon, Rochefort, Dolus-d’Oléron et Surgères. Surgères où la Ville donne rendez-vous de 9h à 16h dans le parc du château. Plus de cinquante associations seront présentes. Au programme : des démonstrations et des initiations à la danse country, au Taïchi Chuan, au sabre japonais ou encore à l’escrime.