29 000 collégiens font leur rentrée en ce début de semaine en Charente-Maritime. À cette occasion, le Directeur académique de l’Éducation nationale Mahdi Tamene, Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, Sylvie Marcilly, présidente du Département, et les élus locaux se sont rendus hier au collège André-Malraux de Châtelaillon-Plage pour assister à la rentrée des élèves de 6e. Un moment important pour le Département dont dépendent les collèges, à l’heure où une baisse des effectifs nécessite un redéploiement des moyens pour les années à venir.

Après avoir atteint le pic maximum en 2023, la baisse des effectifs dans les 61 collèges publics et privés de Charente-Maritime est amorcée en cette rentrée 2024. Les premières évaluations estiment à 26 048 le nombre de collégiens inscrits dans les établissements publics, soit une baisse de 525 élèves par rapport à la rentrée 2023 qui avait, quant à elle, enregistré une hausse de 206 élèves par rapport à 2022. Sur les 10 ans à venir, la baisse annoncée des effectifs est de – 3000 élèves, et se confirme plus particulièrement en Saintonge romane, dans le pays royannais et dans le rochefortais. Afin d’optimiser les capacités d’accueil de chaque établissement, une opération de rééquilibrage entre collèges sera proposée dans le secteur de Saintes, pour une entrée en vigueur à la rentrée 2025. Le projet de sectorisation à l’Ouest de La Rochelle est également toujours à l’étude. Dans tous les cas, ces projets s’effectuent en partenariat avec les services académiques, après concertation préalable de l’ensemble des acteurs, que ce soit les élus départementaux et locaux, les collèges, les représentants de parents d’élèves et les opérateurs de transports scolaires.

Avec un budget de 6,9 millions d’euros dans le public, en hausse de 23% cette année, le Département de la Charente-Maritime souhaite garantir de bonnes conditions d’apprentissage aux élèves.