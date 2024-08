Tous dehors pour une sortie nocturne ce soir à la forêt des Saumonards, sur l’île d’Oléron. La Communauté de communes propose régulièrement d’arpenter le territoire insulaire pour faire vivre une expérience sensorielle étonnante, à la découverte de la biodiversité. L’occasion de faire découvrir le patrimoine naturel oléronais et d’avertir le grand public sur sa fragilité.

Êtes-vous prêt pour une escapade nocturne au cœur de la forêt des Saumonards, à Saint-Georges-d’Oléron ? Une expérience unique déstabilisante guidée à travers une marche lente, sensorielle et silencieuse à l’affût du vivant.

Située entre mer et marais, la forêt des Saumonards est une zone remarquable, de près de 700 hectares, à la fois dunaire et boisée. Elle est composée essentiellement de pins maritimes et de chênes verts. Cet habitat forestier très diversifié permet à bon nombre d’espèces végétales de s’y développer, et offre des conditions d’habitats intéressantes à toutes sortes d’espèces animales comme les oiseaux, les reptiles, les insectes ou encore les chauves-souris. Cette sortie nocturne sera l’occasion d’affûter ses sens et d’apaiser ses peurs, en pénétrant notamment l’étrange univers des chiroptères (kiroptère) et autres rapaces nocturnes. Le rendez-vous est donné ce mercredi, de 21h30 à 22h30.

L’entrée est gratuite. C’est ouvert à tous, sur inscription au 05 46 47 24 68.