À Saint-Just-Luzac, près de Marennes-Hiers-Brouage, la citerne souple, qui trône depuis avril dernier, en plein centre-bourg place Jean-Hay, n’en finit plus de faire des remous. L’équipement, qui est censé être utilisé en cas d’incendie, présente déjà une fuite, quelques mois seulement après son installation. Celle-ci a bien été colmatée, mais avec du ruban adhésif qui ne tient pas. Acte de vandalisme ou accident lié à l’organisation d’une fête locale ? Le Collectif citoyen de Luzac, qui dénonce depuis plusieurs mois son emplacement, s’interroge et réclame à la municipalité des mesures immédiates. On écoute son président Jean-Luc Juillet :