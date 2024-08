L’association Les Coureauleurs trembladais de La Tremblade a lancé cet été une cagnotte pour restaurer un vieux voilier qui lui a été donné il y a six ans. Il s’agit d’un ancien sloop ostréicole, fabriqué par les chantiers Mignon à Marennes en 1929, et transformé cinquante ans plus tard en bateau de plaisance. Restauré depuis à plusieurs reprises par ses anciens propriétaires, il nécessite aujourd’hui encore une réhabilitation complète pour permettre sa remise à l’eau. Des artisans locaux seront sollicités pour la confection des voiles et la rénovation de la partie mécanique et électrique. La facture devrait s’élever à plus de 44 000 euros. L’association a contacté la Fondation du patrimoine pour lancer un appel aux dons afin de contribuer à cette réhabilitation à hauteur de 30%. Son président Bertrand Renon nous parle de son projet :

