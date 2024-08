Rendez-vous le mercredi 14 août au château de Dampierre, à Dampierre-sur-Boutonne, pour une soirée concert « Chapeau… château ! », à 20h30, avec le duo Charlilo loverdose. Entrée 12€, tarif réduit 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans. À partir de 19h, restauration dans le parc du château, avec flammekueche, baguettes flambées, pâtisserie et buvette. Renseignements au 05 46 33 24 74 et sur chateaudampierre.fr.