À Saint-Loup-de-Saintonge, la Société des fêtes vous invite à sa Fête de l’été, samedi 10 aout, à 20h. Au programme : dîner dansant champêtre animé par Nicolas Nantur, au son des années 80, musette et variétés. Repas formule tout compris. Au menu : sangria, moules ou saucisses/frites, fromage, glace, vins et café. Tarif adulte 20€, et 12€ pour les enfants. Apporter vos couverts. Repas sous tivoli. Les réservations sont vivement conseillées avant le 4 aout au 06 30 56 56 28. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.