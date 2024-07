La mise en garde de la préfecture de la Charente-Maritime à l’égard des anti-bassines. Alors qu’une action de blocage du port de commerce est prévue samedi prochain, dans le cadre de la mobilisation internationale « Stop méga-bassines » qui a débuté hier à Melle, dans les Deux-Sèvres, le préfet Brice Blondel tient à rappeler aux organisateurs qu’il leur appartient de s’assurer qu’aucun risque n’existe concernant le respect de l’ordre public. Conviés avant-hier à une réunion à la préfecture de La Rochelle, ces derniers ne se sont pas présentés et n’ont toujours pas déclaré officiellement leur action.

Alors que le collectif Bassines Non Merci et Les Soulèvements de la Terre ont donné ce mardi le coup d’envoi de leur mobilisation internationale contre les projets de construction de réserves de substitution pour l’irrigation agricole, avec l’organisation d’un Village de l’eau à Melle, dans les Deux-Sèvres, ils appellent à deux manif’actions : la première vendredi à Saint-Sauvant, dans la Vienne ; et la seconde le lendemain à La Rochelle où ils ont prévu d’encercler et de bloquer, en mer et sur terre, le Grand Port Maritime et son Terminal agro-industriel de La Pallice. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel a écrit à l’ensemble des organisateurs de cette manifestation pour les inviter à présenter le déroulement de leur évènement et leur dispositif de secours, lors d’une réunion en préfecture prévue ce lundi 15 juillet. Le représentant de l’État souhaitait en effet s’assurer du respect de la réglementation, du caractère non violent du rassemblement et de la mise en œuvre d’un dispositif adapté. Mais les principaux intéressés ne se sont pas présentés. Et dans un communiqué publié ce mardi, la préfecture dit regretter cette absence, et reste dans l’attente d’une déclaration officielle des rassemblements annoncés.

Pour rappel, une manifestation organisée sur la voie publique doit obligatoirement être déclarée auprès de l’autorité administrative compétente, au moins 3 jours avant l’évènement, afin de garantir la sécurité et les libertés de chacun.

Même son de cloche du côté de la préfecture des Deux-Sèvres qui n’a reçu aucune déclaration de manifestation. Celle-ci a décidé d’interdire tous les rassemblements revendicatifs non déclarés entre le 19 et le 21 juillet, dans plusieurs secteurs autour de Sainte-Soline, Melle et Mauzé-sur-le-Mignon.

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de plus de 3 000 policiers et gendarmes pour encadrer cette semaine d’action. Un dispositif salué par le président de la Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres Jean-Marc Renaudeau qui craint des débordements et en appelle à la responsabilité de chacun.