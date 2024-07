Nouvelle alerte aux baïnes en Charente-Maritime. Un risque maximal de niveau 5 sur 5 a été confirmé pour les journées d’aujourd’hui et demain. La baignade en mer est fortement déconseillée sur le littoral charentais. De forts courants marins sont attendus et peuvent se révéler extrêmement dangereux. Cinq communes sont particulièrement concernées : Grand-Village, Saint-Georges et Saint-Trojan sur l’île d’Oléron, mais aussi La Tremblade et Les Mathes. Le préfet du département Brice Blondel appelle les vacanciers et les habitants qui fréquentent les plages à la plus grande vigilance.