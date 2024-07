Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été transférés dans la nuit vers Mendoza, à plus de 1 000km de Buenos Aires, la capitale argentine. Les deux rugbymen du Stade rochelais et de la Section paloise, qui sont accusés de viol en réunion par une femme de 39 ans, sont de retour dans la ville où se sont déroulés les faits présumés pour être entendus par les enquêteurs. Alors que l’avocate de la plaignante a dénoncé des violences extrêmes contre sa cliente, Oscar Jégou et Hugo Auradou nient l’agression et évoquent des rapports sexuels consentis. En cas de mise en examen, les deux hommes seront placés en détention provisoire jusqu’à l’audience de renvoi.