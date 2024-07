J-3 avant le second tour des élections législatives anticipées. La campagne des Législatives pour le second tour dimanche bat son plein. Dans la 5e circonscription, le député sortant d’Horizons, soutenu par la majorité présidentielle, a reçu hier soir en meeting au Château-d’Oléron le président de son parti et ex-Premier Ministre Édouard Philippe. Un soutien de poids pour Christophe Plassard qui est arrivé en 2e position au premier tour dimanche avec 32,75% des voix, derrière Aymeric Mongelous du Rassemblement national. Plus combatif que jamais, il croit en ses chances de victoire, avec le report des voix de la candidate du Nouveau front populaire Anne Brachet qui est arrivée 3e avec 22,15% des suffrages exprimés et qui s’est désistée en sa faveur pour faire barrage à l’extrême droite. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/plassard-2nd-tour.mp3 De son côté, Aymeric Mongelous du RN, qui est arrivé en tête au premier tour, garde le cap jusqu’au second tour et maintient sa stratégie de campagne pour remporter cette élection :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/mongelous-2nd-tour.mp3