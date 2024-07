La sécurité assurée et tous les évènements maintenus cet été en Charente-Maritime. Malgré l’organisation cette année des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le dispositif prévu dans le département pour la période estivale permettra de garantir pleinement la protection des populations.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se dérouleront en France du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre prochains. Cet évènement sportif de grande ampleur mobilisera fortement l’ensemble des pouvoirs publics. Dans ce contexte, le dispositif estival de protection des populations, déployé en Charente-Maritime, a fait l’objet d’un important travail d’anticipation et de coordination. Il permettra, au-delà des missions de sécurité et d’ordre public, la surveillance des plages et des massifs forestiers, ainsi que le maintien des évènements sportifs et culturels qui animent la Charente-Maritime, comme les Francofolies de La Rochelle ou le feu d’artifice de Royan.

Le Ministère de l’Intérieur a demandé aux policiers et gendarmes, ainsi qu’au corps préfectoral, une totale disponibilité entre le 15 juin et le 15 septembre. Les forces de l’ordre, bien qu’engagés dans les dispositifs de sécurisation des JO, assureront leurs missions quotidiennes et la sécurité des lieux de villégiature et touristiques du département, avec des moyens renforcés grâce notamment aux restrictions de congés et à la mobilisation de réservistes.

Côté police, 75 % des effectifs seront mobilisés tout au long de l’été, et jusqu’à 100 % du 24 juillet au 11 août. Généralement, ce taux est de 60%.

Côté gendarmerie, ce sont 33% d’effectifs en plus qui seront mobilisés, et 115 réservistes mobilisables, contre 70 en 2023. Tous les postes provisoires de l’an dernier seront activés, ainsi qu’un nouveau qui sera positionné au Château-d’Oléron.

Enfin, depuis la mi-juin, des unités de Sentinelle sont déployées pour compléter ce dispositif.

Côté pompiers, le Service départemental d’incendie et de secours est également pleinement mobilisé, avec le renfort de la capacité opérationnelle de 29 des 67 centres de secours et le recrutement de plus de 100 saisonniers, l’activation des 33 postes de secours pour assurer la surveillance des zones de baignade, renforcés par les nageurs sauveteurs de la SNSM, et la surveillance des massifs forestiers. Pour la 3e année consécutive un hélicoptère bombardier d’eau est basé à Jonzac durant toute la saison.

Notez enfin que les associations agréées de sécurité civile sont pleinement impliquées pour sécuriser les nombreuses manifestations cet été en Charente-Maritime.