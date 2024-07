Devenir propriétaire sur l’île d’Oléron, un rêve encore possible ! Face à la flambée des prix sur le territoire insulaire, la Communauté de communes lance son tout premier programme d’accession sociale à la propriété, grâce au Bail réel solidaire. Une réunion publique a eu lieu jeudi soir au siège de la CdC à Saint-Pierre-d’Oléron pour informer la population. Des permanences sont prévues cette semaine à Saint-Denis et Saint-Georges.

Pour contrer la flambée des prix sur l’île d’Oléron, la Communauté de Communes lance son tout premier programme d’accession sociale à la propriété portée, dans le cadre de sa politique « Agir pour le Logement à l’Année ». Il s’agit du Bail Réel Solidaire qui va permettre aux bénéficiaires de réaliser 15 à 25% d’économie sur leurs projets immobiliers. Accéder à la propriété sur l’île d’Oléron est en effet devenu quasi impossible pour de nombreux ménages. Mais grâce à ce programme, ce sont bientôt une trentaine de foyers qui vont pouvoir réaliser leur rêve. Le Bail réel solidaire est un nouveau dispositif permettant à des ménages aux revenus modestes et intermédiaires de devenir propriétaires sur des territoires en tension, telle que l’île d’Oléron. Le principe consiste en la dissociation du foncier et du bâti, engendrant la baisse du prix des logements de 15 à 20% en moyenne, par rapport au prix du marché. En fait, le ménage achète uniquement le logement, et loue le terrain à un Organisme Foncier Solidaire pour un loyer faible. Grâce au BRS, il se constitue un capital immobilier pour une mensualité réduite. Ce dispositif permet par ailleurs de bénéficier de la TVA réduite à 5,5%, et de financer l’achat du bien avec un prêt à taux zéro.

Ainsi, à Saint-Georges-d’Oléron, ce sont 15 logements qui sont aujourd’hui proposés à la vente. Et d’autres projets sont en cours : 5 autres logements à Saint-Georges, 9 à Saint-Denis, et 4 à La Brée-les-Bains. Au total, ce sont 33 familles qui vont enfin pouvoir accéder à la propriété et s’installer durablement sur le territoire.

Des permanences sont prévues en mairie ce mercredi à Saint-Denis-d’Oléron, et jeudi à Saint-Georges. Il faut s’inscrire au 05 46 47 24 68.