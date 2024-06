Météo-France annonce une alerte météorologique de niveau orange pour un phénomène d’orages sur l’ensemble du département à compter de la nuit du 28 au 29 juin 2024 entre 02h00 et 10h00 du matin. Ces orages seront localement forts et particulièrement pluvieux avec des intensités pouvant avoisiner les 50 millimètres d’eau par heure par endroit. Des cumuls pourraient atteindre voire dépasser les 70 litres d’eau par mètre carré. Quelques chutes de grêle et une activité électrique importante sont également possibles.

Brice Blondel, préfet de la Charente-Maritime, engage chacun à la plus grande vigilance et à respecter les consignes de sécurité. « Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route ». À l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent ; Ne vous abritez pas sous les arbres ; Évitez les promenades en forêt ; Éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.