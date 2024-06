Vendredi 21 juin, c’est aujourd’hui la Fête de la musique. Des concerts et des animations musicales sont proposés partout en France à cette occasion. En Charente-Maritime, la commune du Château-d’Oléron donne rendez-vous dès 18h à la citadelle pour assister à la chorale de l’école, suivie d’un concert du groupe Minibus et d’un DJ set live de Voyage Titouan LCS. La soirée sera ponctuée d’un feu d’artifice aux alentours de 22h30.

À Surgères, rendez-vous place de l’Europe à partir de 18h30. Concert avec le réseau Z.I.C du CAC et les groupes Deni Van et Elements.

Et puis à La Rochelle, la Ville propose sa première scène électro 100% rochelaise. C’est à partir de 17h à l’Arsenal.