La Rochelle joue ce soir sa place en finale de Top 14. Et pour l’occasion, les Maritimes retrouvent le leader de la saison régulière et champion de France en titre Toulouse, qu’ils avaient affronté en finale l’an dernier. Cette fois donc, c’est en demi-finale que les deux formations s’opposent. Mais les Rochelais, qui ne partent pas favoris, vont devoir faire montre de leur talent face à l’ogre toulousain. La rencontre a lieu sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux. Coup d’envoi du match à 20h15. Des difficultés de circulation sont à prévoir. Il est recommandé aux supporters d’anticiper leur arrivée au stade, et pour les usagers de la route d’éviter la rocade nord de Bordeaux et le pont d’Aquitaine entre 16h et 21h.