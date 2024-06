Gérald Dahan revient sur le devant de la scène politique. Deux ans après avoir échoué au premier tour des Législatives sur la 3e circonscription de la Charente-Maritime, avec un peu plus de 21%, derrière le Rassemblement national et le candidat macroniste Jean-Philippe Ardouin, qui avait été élu au second tour, l’humoriste et imitateur retente sa chance le 30 juin prochain, mais sans étiquette cette fois. Même si le représentant de la Nupes en 2022 n’a pas reçu l’investiture du Nouveau front populaire, qui a été attribuée au socialiste Fabrice Barusseau, ex-candidat dissident de la gauche il y a deux ans, Gérald Dahan-Berthelot, de son nom complet, revendique la légitimité de sa candidature :

Gérald Dahan-Berthelot qui revendique également un ancrage familial local. Parmi les principales mesures solidaires de son programme : la gratuité des transports urbains, la cantine gratuite, un revenu pour les parents au foyer et les étudiants. Il sera opposé au député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin, à Stéphane Morin du RN, Anne-Catherine Godde du Lutte ouvrière et Fabrice Barusseau du Nouveau front populaire.