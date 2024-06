Zoom sur la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély. Le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin est opposé à Stéphane Morin du Rassemblement national, à Anne-Catherine Godde de Lutte ouvrière, et à deux candidats incarnant la gauche : Fabrice Barusseau, candidat dissident il y a deux ans, qui a été investi par le Nouveau front populaire, et Gérald Dahan-Berthelot, qui avait été désigné par la Nupes en 2022 et qui se présente sans étiquette. Cette fois, les rôles s’inversent, dans un contexte bien différent, avec l’engagement de battre l’extrême droite pour le maire socialiste de Villars-les-Bois et conseiller départemental Fabrice Barusseau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/barusseau-1.mp3 Fabrice Barusseau qui regrette la candidature de Gérald Dahan-Berthelot, mais qui redoute surtout l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/barusseau-2.mp3 Cet après-midi, vous entendrez la réaction de Gérald Dahan-Berthelot. À noter que Fabrice Barusseau a pour suppléante la maire socialiste de Saint-Jean-d’Angély Françoise Mesnard.