Le lancement hier soir de l’Expédition renversante sur le bassin versant de la Seudre. Alors que le fleuve charentais-maritime va perdre 20 à 40% de son débit d’ici à 2050 en raison du changement climatique, l’ONG Bleu versant se mobilise pour alerter la population sur les conséquences d’une telle réalité. Jusqu’au 19 octobre, elle va organiser sept bivouacs pour sensibiliser les habitants et rencontrer les acteurs du territoire, car tous les usagers du bassin vont être impactés, et le seront de plus en plus. Mathieu Duvignaud est responsable des projets culturels à Bleu versant :

L’objectif est donc d’apporter des moyens au public pour agir et mieux préserver la ressource et son environnement :

Des ateliers pour les scolaires sont proposés aujourd’hui de 9h à 17h, avant une ouverture au public de 18h à 20h. Et demain, ateliers et exposition pour tous de 9h à 15h. C’est gratuit. Le bivouac de l’Expédition renversante prendra ensuite la route de La Tremblade du 27 au 29 juin, avant une pause pour l’été. Reprise à la rentrée en septembre du 12 au 14 à Saujon, puis du 26 au 28 à Grézac.