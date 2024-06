Triple inauguration hier soir à Surgères. La Ville a mis à l’honneur sa nouvelle Maison des enfants, située rue de Verdun, ainsi que l’espace végétalisé de la cour de l’école Jean-Jaurès. Mais aussi la liaison douce qui relie ces deux établissements à la gare SNCF. Zoom sur la Maison des enfants qui est un nouvel espace d’accueil de loisirs sans hébergement.

Le projet de création d’un accueil de loisirs sans hébergement à destination des mineurs a été décidé par les élus de la Ville de Surgères en 2019, afin de permettre au centre de loisirs existant de disposer de nouveaux locaux adaptés aux activités extra-scolaires et dimensionnés aux effectifs en constante évolution. Après deux années dédiées au montage du dossier technique et à la recherche de financements, le permis de construire a été accordé en avril 2021. Les douze lots du marché de travaux ont été attribués en septembre de la même année, et le chantier a pu démarrer début 2022. Les travaux se sont achevés en mars dernier. Le bâtiment, représentant une surface de 655 m², est localisé derrière l’école Jean-Jaurès, au nord de la ville. La structure est prévue pour accueillir 90 enfants de 2 ans et demi à 14 ans. Elle sera ouverte durant la période scolaire les mercredis, et pendant les vacances. Elle est également dédiée à l’accueil périscolaire de l’école Jean-Jaurès. Coût de l’opération : pratiquement 1,7 million d’euros.