Vers la création d’un Pôle interrégional d’enquêteurs judiciaires à la Caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime. Il sera composé de dix agents expérimentés, qui sont actuellement en cours de recrutement. Ils seront chargés d’intervenir sur l’ensemble des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Une reconnaissance nationale pour la CPAM 17 qui a fait de la lutte contre la fraude l’un de ses enjeux majeurs de développement.

Grâce à une stratégie efficace, près de 466 millions d’euros de fraudes ont été détectés et stoppés en 2023 en France. Un montant record qui dépasse l’objectif de 380 millions d’euros initialement fixé. Ce bilan est le résultat d’une stratégie antifraudes qui a fait ses preuves, avec une accélération des contrôles et un renforcement constant des moyens humains et techniques. L’Assurance Maladie poursuit ainsi sa mobilisation contre les fraudeurs, avec une hausse des poursuites engagées. En Charente-Maritime, la lutte s’intensifie, avec près de 2,3 millions d’euros de fraudes détectées. Un chiffre en nette augmentation. Pour mieux lutter contre la cyber-fraude et la fraude organisée, il a donc été décidé de créer un Pôle interrégional d’enquêteurs judiciaires au sein de la Caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. L’un des six pôles à voir le jour en France. La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 permet en effet d’octroyer des pouvoirs de police judiciaire à des enquêteurs de la Sécurité sociale, incluant des compétences de cyber-enquête. Ces agents, agréés et assermentés, auront la faculté de participer à des échanges électroniques, afin de lutter contre les infractions d’escroquerie, de faux et usage de faux. 10 enquêteurs judiciaires et statisticiens seront affectés à ce pôle. Ils sont actuellement en cours de recrutement. L’activité débutera d’ici la fin de l’année.