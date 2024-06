24 heures après le dramatique accident de la route survenu mercredi matin à La Rochelle, le pire qui était redouté est arrivé. La petite fille de 10 ans, qui avait été héliportée en extrême urgence au CHU de Tours après avoir été percutée par une voiture avenue de Coligny avec 11 autres enfants lors d’une sortie à vélo, a été déclarée hier en état de mort cérébrale. Une autre fillette de 10 ans est toujours hospitalisée dans un état grave au CHU de Poitiers. Un enfant de 9 ans, d’abord transporté en urgence relative à l’hôpital de La Rochelle, a été transféré à Poitiers en observation. Enfin, l’état de santé d’une enfant de 11 ans, hospitalisée en urgence absolue à La Rochelle, s’est amélioré. Une autre de 9 ans a été opérée et son état est stable. Les deux derniers blessés sont sortis de l’hôpital. Sous le choc, la conductrice de 83 ans en cause a été internée à l’hôpital Marius-Lacroix. Elle n’a toujours pas été entendue. L’enquête ouverte pour blessures involontaires a été requalifiée en homicide involontaire.

Hier soir, les élus de la Communauté d’agglomération de La Rochelle ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de cet effroyable accident, avant l’ouverture du conseil communautaire. Le maire et président Jean-François Fountaine s’est dit « effondré et consterné » par cette terrible nouvelle.