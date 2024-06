La présentation hier matin à Rochefort de la prochaine édition du festival Sœurs jumelles. Elle a eu lieu en présence du maire de la ville Hervé Blanché et des co-fondateurs de l’évènement, le producteur de musique rochelais Éric Debègue et la comédienne et réalisatrice Julie Gayet. Cette dernière qui nous rappelle le concept même de Sœurs jumelles :

L’évènement, qui aura lieu du 25 au 30 juin, accueillera sur la grande scène de la Corderie royale MC Solaar le 27, Olivia Ruiz le 28 et Étienne Daho le 29, mais aussi Macha Méril au théâtre de la Coupe d’or le 25 pour un spectacle musical en hommage à Michel Legrand, le compositeur des Demoiselles de Rochefort. Un grand moment en perspective pour le maire Hervé Blanché qui attend beaucoup de ce festival :

Des stars du cinéma français sont également attendues au festival Sœurs jumelles comme Jaqcues Audiard, Franck Dubosc ou encore Dany Boon.