Marennes-Hiers-Brouage célèbre le 40e anniversaire des Francofolies. Alors que le festival rochelais va souffler ses 40 bougies cet été du 10 au 15 juillet, la médiathèque, qui est partenaire de l’évènement depuis plusieurs années, va lui consacrer pendant tout le mois de juin des animations, exposition, concert et rencontre.

Depuis ce mardi jusqu’au 29 juin, une exposition de photographies baptisée « Toute Première Fois » permet de retracer l’histoire de l’évènement. Le vernissage a lieu vendredi à 18h en présence des membres de l’équipe des Francofolies, suivi d’un showcase de Lisa Ducasse.

Samedi 15 juin, une sieste Francofolle est proposée à 13h30. Une invitation à se détendre et à se relaxer sur la bande-son des Francofolies. Une demi-heure pour bénéficier des bienfaits de la musique et du repos, confortablement installé dans des transats.

Et puis, vendredi 28 juin, une rencontre avec Gérard Pont, directeur des Francofolies, est proposée à 18h30. Il viendra parler de son premier festival de rock Élixir, créé en 1979 en Bretagne, et du livre qui retrace cette histoire. Il évoquera également son parcours et son engagement pour les Francofolies qui dure depuis près de 20 ans. Cette rencontre sera suivie d’une présentation de la 40e édition du festival rochelais.

Pour tous ces rendez-vous, l’entrée est libre et gratuite.