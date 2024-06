L’association Abaléol se mobilise contre l’implantation d’éoliennes sur les communes de Balanzac et Sainte-Gemme, entre Saintes et le bassin Marennes-Oléron. Regroupant une quarantaine d’habitants, elle refuse l’installation de trois aérogénérateurs de 200 mètres de haut sur son territoire. Elle a installé deux banderoles sur le site où doit être positionné le projet porté par le promoteur allemand WPT. Écoutez Jean-Jacques Bégué, militant au sein d’Abaléol et propriétaire d’un donjon à Balanzac :

2 500 riverains seraient directement impactés. L'association Abaléol invite la population à s'exprimer sur le projet, à l'occasion d'une enquête publique en cours depuis le 2 mai, qui se termine le 7 juin. Jean-Jacques Bégué :

À noter que le conseil municipal de Sainte-Gemme vient de se prononcer pour. Celui de Balanzac doit s'exprimer prochainement.