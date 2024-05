Les syndicats enseignants et la FCPE de Charente-Maritime se mobilisent de nouveau contre la réforme du Choc des savoirs. Ils appellent à deux rassemblements demain dans le département, dans le cadre d’une journée d’action d’ampleur nationale. À 10h30 place de Verdun à La Rochelle, et à 14h devant le palais de justice de Saintes. Les syndicats ne lâchent rien.

« Nos organisations sont mobilisées contre le Choc des savoirs depuis plusieurs mois », rappelle d’emblée dans un communiqué l’intersyndicale enseignante, dénonçant cette réforme qui, je cite, « dessine les contours d’un modèle d’École passéiste et conservateur ». Conçues par le Premier ministre Gabriel Attal, alors qu’il était encore ministre de l’Éducation nationale, les nouvelles mesures gouvernementales visent à former des groupes de niveau au collège en 6e et 5e, mais aussi à conditionner l’accès direct au lycée par l’obtention du Diplôme national du brevet. Le « Choc des savoirs » est une attaque frontale contre l’École publique, estiment les syndicats, synonyme, je cite, « de retour en arrière sans précédent, en revenant sur les acquis de 60 ans de démocratisation scolaire ». Les organisations enseignantes de Charente-Maritime réaffirment avec force leur attachement au projet scolaire de l’École publique, laïque, gratuite et obligatoire pour un accueil de tous les élèves sans distinction. Elles appellent les personnels d’éducation, les familles et les élèves à poursuivre et à amplifier le mouvement contre cette réforme, et à manifester à leurs côtés.