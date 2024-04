L’enquête sur l’affaire Joël Le Scouarnec est close. Le juge de Lorient en charge du dossier impliquant 300 victimes a terminé l’instruction qui aura duré sept ans. Il s’agit du 2e volet de cette affaire hors norme de pédophilie pour laquelle le chirurgien de Jonzac, âgé de 73 ans, a déjà été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle en 2020 à Saintes pour viols et atteintes sexuelles sur quatre mineures. Cette fois, il va devoir répondre de viols et agressions sexuelles sur près de 300 enfants, qui auraient été commis entre 1991 et 2014 durant sa carrière. Le procès aux assises, qui pourrait avoir lieu en 2025, devrait durer plusieurs semaines, vu l’ampleur de l’affaire. L’accusé risque 20 ans de réclusion criminelle.