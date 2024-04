L’Établissement français du sang de Nouvelle-Aquitaine tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. À l’approche des vacances de printemps qui débutent demain soir pour la zone A, l’EFS redoute une forte baisse de l’activité, alors que les stocks s’épuisent et diminuent fortement depuis le début de l’année dans la région. On écoute Paul Jarrossay, chargé de promotion du don de sang et de plasma pour l’EFS de La Rochelle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/don-sang-1.mp3 D’où un appel à la mobilisation, et notamment aujourd’hui et demain à l’occasion de l’évènement « Mon sang pour les autres » organisé à l’espace Encan de La Rochelle, de 11h à 18h. Paul Jarrossay nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/don-sang-2.mp3 Tous les groupes sanguins A, B et O sont recherchés.