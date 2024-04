À Saint-Jean-d’Angély, les Anciens Sapeurs-Pompiers des Vals de Saintonge organisent un loto dimanche 21 avril, à 14h, à la salle Aliénor-d’Aquitaine. 43 tirages. À gagner : des bons d’achats de 20 à 250€, 1 quart avant et arrière de porc, des colis de viande et de nombreux autres lots. 2€ le carton. Sur place : tombola, buffet et buvette. Venez sans réservation. Ouverture des portes à 13h.