ALERTE BAÏNE : BAIGNADE DÉCONSEILLÉE SUR LE LITTORAL DE LA CHARENTE-MARITIME

Brice Blondel, préfet de la Charente-Maritime, appelle les personnes qui fréquentent les plages charentaises-maritimes à la plus grande vigilance. Un risque maximal pour les baïnes est confirmé le samedi 13 avril 2024 (4 sur une échelle de 5) sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine.

En Charente-Maritime, 5 communes sont particulièrement concernées :

• Le-Grand-Village-Plage,

• Saint-Georges-d’Oléron,

• Saint-Trojan-les-Bains,

• La Tremblade,

• Les Mathes.

La baignade est déconseillée dans les communes concernées par le phénomène des baïnes. Les baigneurs et

pratiquants d’une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande

prudence.

Il est primordial d’adopter un comportement responsable basé sur la prudence, la vigilance, le respect strict

des consignes de sécurité.

Principaux conseils pour se baigner en toute sécurité :

• Surveiller vos enfants en permanence, rester toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau ou

lorsqu’ils sont dans l’eau ;

• Tenir compte de votre forme physique : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble physique (fatigue,

problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de natation ;

• Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : prévenir un proche avant de se baigner, respecter les

consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne pas s’exposer longtemps au soleil et

rentrer dans l’eau progressivement, ne pas boire d’alcool avant la baignade, etc ;

• En cas d’urgence, appeler le 112 (gratuit depuis un poste fixe ou mobile).