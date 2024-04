L’association Le Cercle de l’espérance de Breuilles organise un loto samedi 20 avril, à 20h30, la salle des fêtes de Bernay-Saint-Martin. Animé par Phil. 44 quines dont 3 au bingo. À gagner : plus de 2.500€ de lots uniquement en bons d’achats dont un de 100, un de 150 et un de 600€. Tarif unique 2€ le carton. Bingo à 2€. Formules à 15 et 20€. Partie spéciale à 3€ le carton et 5€ les 2 pour un bon d’achat de 200€. Parties enfants. Tombola. Sur place buvette, sandwichs et crêpes. Paiement par carte bancaire possible. Réservation au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Ouverture des portes à 19h.