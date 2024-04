La Charente-Maritime est placée en vigilance jaune pour le risque de vagues-submersion, et orange pour le phénomène de crues. Cela concerne la montée des eaux des estuaires de la Gironde et de la Seudre, à la faveur des grandes marées. Des coefficients élevés sont attendus, avec un pic à 113 ce soir vers 18h30. Ce phénomène devrait occasionner de faibles débordements localisés au moment des pleines mers. Les services de l’État appellent les usagers à la prudence le long du littoral et en mer. Pour rappel, en cas d’urgence, il faut composer le 196 ou le 18.