L’association Nature environnement 17 lance SOS Serpents 17. Un nouveau service pour venir en aide aux Charentais-Maritimes, qui tomberaient nez-à-nez avec un serpent dans leur jardin ou leur salon. Un numéro de téléphone a été spécialement créé pour alerter l’équipe de SOS Serpents 17, afin d’intervenir sur place si nécessaire. Il s’agit du 09 78 31 58 50. Laurent Dufey, herpétologue à Nature environnement 17, nous explique le fonctionnement de ce service :

Un numéro qui est complémentaire à l’action des services de secours :

Trois salariés et une trentaine de bénévoles font partie de l’équipe SOS Serpents 17, qui lance un appel pour trouver d’autres volontaires dans le département, notamment sur les secteurs de l’île d’Oléron et du sud Saintonge. À noter que les serpents sont des espèces protégées en France et qu’il est interdit de les toucher, de les blesser, de les tuer, de les déplacer ou de les vendre.