C’est ce samedi qu’a lieu la première édition de l’Ultra-trail de l’île d’Oléron. Plus de 1 900 coureurs sont attendus. Départ de la citadelle du Château-d’Oléron pour un tour de l’île de 100km, en présence de deux ambassadeurs : l’aventurier de Koh-Lanta et traileur Claude Dartois, et Philippe Richet qui a participé aux trails les plus extrêmes comme la Barkley. Des animations et des activités sportives sont prévues toute la journée.