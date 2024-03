Près de 93 millions d’euros, c’est la somme collectée lors du dernier Téléthon 2023 en France. Les comptes ont été arrêtés, et les résultats sont très encourageants, malgré le contexte national et international. Cela représente près d’un million d’euros pour la Charente-Maritime. Ce dont se félicite la coordination départementale de l’AFM-Téléthon qui rappelle déjà les dates du prochain évènement qui aura lieu exceptionnellement cette année fin novembre, les 29 et 30.