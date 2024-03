Le coup d’envoi demain du Festival international du cerf-volant et du vent. Un évènement qui va se dérouler pendant ce long week-end de Pâques, à l’occasion d’une 30e édition anniversaire. Marquant traditionnellement le début de la saison touristique en Charente-Maritime, et même en Nouvelle-Aquitaine, il va réunir plus de 360 cerfs-volistes sur la plage et plus de 800 cerfs-volants dans le ciel châtelaillonnais.

Premier grand événement extérieur de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage, de l’Agglomération de La Rochelle et de la Charente-Maritime, le Festival International du Cerf-Volant et du Vent est devenu, depuis plusieurs années, le marqueur du début de la saison touristique en Nouvelle-Aquitaine !

Ce rendez-vous emblématique réunit plus de 360 cerfs-volistes, kitesurfeurs et passionnés de sports aériens venant des quatre coins de l’Europe. Devenu au fil des ans, un symbole d’échanges et de rencontres, d’innovation artistique et de respect de l’environnement, il offre un spectacle à couper le souffle.

Pendant trois jours – et 25 heures de spectacle ! -, c’est un vrai show autour du vent et un ballet aux multiples couleurs qui va se dérouler à Châtelaillon-Plage ! Dans le ciel, 800 cerfs-volants traditionnels et créations artistiques plus contemporaines vont se côtoyer. Les cerfs-volistes, champions de France, d’Europe et du monde, vont effectuer des figures synchronisées et des chorégraphies, pour offrir une programmation exceptionnelle au public.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de découvrir d’autres pratiques avec de grands sportifs, telles que le kitesurf, le kite jump, le powerkite, le wingfoil ou encore le char à cerf-volant. Entre démonstrations et initiations, le public va pouvoir profiter des plus belles représentations et des conseils de pros.

Par ailleurs, de nombreuses animations et des ateliers immersifs seront proposés sur le « Village des expériences ». Les plus jeunes ont rendez-vous à « Festi’kids », avec des animations autour du cerf-volant, un Park Aventure pour grimper, ou des initiations gratuites aux joies des sports nautiques avec des moniteurs agréés.

Et j’ajoute qu’un off du festival est proposé ce soir, en partenariat avec le Festival international du film et du livre d’aventure de La Rochelle, avec la projection de trois films à la salle Beauséjour. « L’école du ciel » à 18h, « Baluchon 4 mètres autour du monde » à 19h30 et « Via sedna » à 21h15. 5 euros la séance. 12 euros les trois.