L’hommage demain à La Rochelle à Michel Crépeau. 25e anniversaire de la disparition de l’ancien député-maire de la ville et ex-ministre, décédé à l’âge de 68 ans le 30 mars 1999 des suites d’une crise cardiaque survenue sept jours plus tôt à l’Assemblée nationale. Un hommage sera rendu à 10h au cimetière Saint-Maurice où il est inhumé. Et puis, ce soir, l’association des Fidèles amis de Michel Crépeau organise une conférence avec l’enseignant-chercheur Vincent Courboulay sur la révolution numérique et l’intelligence artificielle à 18h à l’Hôtel-de-Ville.