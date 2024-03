Nouvelle exposition au Musée Hèbre de Rochefort. Ça s’appelle « Le sport ! Quelle histoire ! ». Une expo proposée par les Archives Rochefort Océan et consacrée aux disciplines et sportifs du territoire. De quoi susciter un intérêt particulier à l’approche des Jeux olympiques de Paris.

Dès juin 2022, le Service interministériel des Archives de France, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif français, ainsi que l’Académie nationale olympique française, lançait la Grande Collecte des Archives du Sport. L’imminence des Jeux olympiques et paralympiques en France rappelait déjà l’intérêt de préserver et de valoriser le patrimoine sportif. Cette grande collecte, mise en œuvre par les services publics d’archives, s’intéresse aux fédérations, aux clubs mais aussi, et bien-sûr, aux sportifs qu’ils soient professionnels, amateurs, bénévoles, ou supporters… Les fonds récoltés depuis avril 2023 par les Archives Rochefort Océan démontrent que la pratique sportive est une part entière et réelle du patrimoine local.

Cette exposition, composée de photographies anciennes, portraits d’athlètes d’hier et d’aujourd’hui, témoignages et animation numérique, est une rétrospective du sport rochefortais, qui ouvre le dialogue entre archives institutionnelles et documents issus de collections privées, souvent familiales ou associatives. Elle rend hommage aux champions, à ceux qui sont passés par Rochefort comme Marcel Cerdan ou le cycliste Bernard Thévenet. Mais aussi à ceux originaires de Rochefort comme le navigateur Pierre Pennec ou la nageuse Isabelle Duranceau.

L’exposition est visible au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine au Musée Hèbre jusqu’au 22 mars.