À quelques mois des JO de Paris, un village olympique prend ses quartiers aujourd’hui et demain à Rochefort. Baptisé « Destination Jeux 2024 », il a pour but de promouvoir l’activité physique et sportive, tout en mettant en avant les valeurs du développement durable. Au programme : découverte et initiation aux disciplines sportives : roller, escrime, judo, tennis, tennis de table, boxe ou encore BMX. L’accès est libre et gratuit. Rendez-vous place Colbert de 10h à 17h. Ouvert aujourd’hui uniquement aux scolaires.