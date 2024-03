À Sainte-Lheurine, deux thés dansants sont organisés par Christian dimanche 31 mars, animé par l’orchestre de Quentin Laroche, et ce lundi 1er avril, animé par l’orchestre de Gégé Musette, de 14h30 à 19h30, à la salle des fêtes. L’entrée est à 12€ la journée avec une pâtisserie offerte et 15€ pour les 2 jours. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez contacter le 05 46 97 12 00 ou le 06 52 04 67 21 et sur christian.e-monsite.com.