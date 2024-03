Un camping-car « France services » débarque à Royan. À compter d’aujourd’hui, le véhicule du Centre socioculturel va aller à la rencontre des habitants dans les quartiers de la ville, pour leur offrir un accès aux services publics, avec un accompagnement au numérique pour les personnes en rupture avec cet outil.

Pour rappel, France Services réunit dans un seul et même lieu les principaux organismes de services publics comme la Justice, les Finances publiques, France Travail, les Assurances retraite, maladie, la Caf, la MSA et la Poste.

Actuellement, un bureau d’accompagnement existe à Royan. Il est géré et hébergé par le Centre Socioculturel de Marne-Yeuse. Sa fréquentation est telle que les premiers rendez-vous disponibles nécessitent des délais d’une quinzaine de jours. Afin que ce service public de proximité réponde à un plus grand nombre, notamment aux personnes isolées sans réels moyens de locomotion, la Ville de Royan et le Centre socioculturel déploient une antenne mobile France Services tous les jeudis après-midi, de 15h30 à 18h, en dehors des périodes de vacances scolaires, sur 4 sites : le 1er jeudi du mois place Charles de Gaulle, le 2ème jeudi du mois au quartier de la Glacière, le 3ème Jeudi du mois à la mairie annexe du Parc, et le 4ème jeudi du mois sur le parking Les Vanneaux.

Deux agents France Services accueilleront et accompagneront les usagers dans leurs démarches du quotidien pour l’immatriculation de véhicules par exemple, mais aussi la carte grise, les APL, le RSA, les impôts, et les multiples accès aux services en ligne.

Pour garantir l’efficacité du dispositif, il est recommandé de prendre rendez-vous à ces permanences de quartiers auprès du Centre socioculturel au 05 46 05 80 80.