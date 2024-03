La vigilance orange maintenue en Charente-Maritime pour la crue du tronçon aval de la Charente. Le niveau de l’eau était à 5,53m ce matin sous le pont Palissy à Saintes. Élus et agents de la Ville sont mobilisés pour venir en aide et sécuriser les riverains impactés par les inondations. Des renforts supplémentaires sont arrivés de Bussac et Rochefort, alors qu’un pic de crue est attendu pour vendredi. Plusieurs reconnaissances ont été effectuées par les pompiers. L’Office de tourisme a dû déménager à l’espace du Hall Mendès-France. Une cellule d’écoute et de soutien psychologique sera mise en place demain en mairie de 9h30 à 17h.