Le coup d’envoi aujourd’hui de Mars bleu. C’est le mois de prévention et de dépistage du cancer colorectal. À cette occasion, tous les partenaires du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine se mobilisent contre cette maladie qui entraîne chaque année en France plus de 17 000 décès. Pourtant, si elle est détectée tôt, elle se guérit dans 9 cas sur 10. En Charente-Maritime, le dépistage reste encore poussif.

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme, après ceux de la prostate et des poumons, et le deuxième chez la femme, après le cancer du sein. Détecté tôt, la maladie se guérit dans 9 cas sur 10, et, grâce au dépistage, 2 200 nouveaux cancers et 2 600 décès sont évités chaque année en France. En Nouvelle-Aquitaine, le taux de participation au dépistage du cancer colorectal sur la campagne 2022-2023 est de 32,4%, soit un recul de 2,4 points. En Charente-Maritime, ce taux est de 35,4% contre 33,4% sur la précédente campagne. Ce résultat, certes en progression, doit inciter les acteurs du département à poursuivre leurs efforts, afin d’améliorer la participation de la population. Le site charentais-maritime du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine a choisi de mettre l’accent sur la délivrance de kits de dépistage par les pharmaciens, avec l’appui de différents partenaires locaux. Ce projet s’articule autour de 3 actions : augmenter le nombre de pharmaciens formés à la remise du test, augmenter le taux de participation, et améliorer les connaissances du grand public sur le cancer colorectal et l’offre de dépistage en pharmacie, à l’occasion du « Côlon Tour » qui revient cette année en Charente-Maritime mercredi prochain au centre Leclerc de Jonzac et jeudi à l’Hyper U de Beaulieu à Puilboreau, et qui a pour but de « faire voyager » les visiteurs à l’intérieur d’un côlon géant et de les sensibiliser à l’importance de participer au programme de dépistage du cancer colorectal.

Le dépistage colorectal concerne les personnes de 50 à 74 ans ne présentant ni facteur de risque particulier, ni antécédents personnels ou familiaux. Il s’effectue soi-même en prélevant des selles.